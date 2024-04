Pela primeira vez, equipe de arbitragem 100% feminina comanda partida do Brasileirão

A partida entre Internacional e Atlético-GO, no domingo (28), no Beira-Rio, entrará para a história do futebol brasileiro. Afinal, pela primeira vez um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro terá arbitragem totalmente feminina.

A árbitra escalada para o confronto no Rio Grande do Sul é Edina Alves (FIFA-SP). Ela estará acompanhada das auxiliares Neusa Inês Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP), além de Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE), que irá cumprir a função de quarto árbitro.

Além disso, Daiana Muniz (FIFA-SP) fica no VAR, com Amanda Pinto Matias (AVAR). Completam a lista da arbitragem Charly Wendy Strauby Deretti (FIFA-SC), que será assistente de árbitro de vídeo, e Regildênia de Holanda Moura (RJ), a observadora de VAR.

