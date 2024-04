Arena Independência terá tecnologia de reconhecimento facial

O América Mineiro anunciou, nesta sexta-feira (26), que irá adotar o sistema de reconhecimento facial na Arena Independência. O estádio, com capacidade para 22 mil pessoas, também terá biometria e acesso via QR code, ampliadas totalmente até junho de 2025. A inauguração das primeiras aparelhagens ocorre no jogo do Coelho contra o Novorizontino, neste sábado (27), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube informa que, em breve, todo sistema de acessos à Arena Independência terá uma atualização tecnológica e que os módulos de reconhecimento facial serão gradativamente implementados em todos setores do estádio. Haverá sistemas para evitar fraudes, como o ‘live detection’ e a validação através de um banco de dados do governo, implementados pela empresa Imply.

A tecnologia já é adotada em estádios como a Arena MRV (Atlético-MG), Beira-Rio (Internacional), Ilha do Retiro (Sport), Ligga Arena (Athletico) e São Januário (Vasco da Gama). Posteriormente, todos os ingressos para jogos na Arena Independência ficarão à venda no aplicativo Eleven Wallet, com tecnologia de QR Code dinâmico, afim de evitar fraudes e cambistas.

“A implementação do reconhecimento facial e QR Code dinâmico na Arena Independência oferece ao América uma forma mais eficiente e segura de gerenciar o acesso e a identificação dos torcedores. Isso ajuda a melhorar a experiência dos torcedores, garantindo um processo de entrada mais rápido e simplificado, além de aumentar a segurança no estádio”, afirma Renato Drummond, diretor administrativo e financeiro do América.

