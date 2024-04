West Ham x Liverpool: escalações e onde assistir

Jogadores do Liverpool durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Liverpool - (crédito: Divulgação/Liverpool)

A reta final da Premier League promete muita emoção. Após derrota no clássico contra o Everton, o Liverpool visita o West Ham neste sábado (27), às 8h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na partida de abertura da 35ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds precisam da vitória para seguir na briga pelo título nacional há quatro rodadas para o fim da competição.

Como chega o West Ham

Os Hammers querem aproveitar o tropeço do Liverpool na última rodada para usar a vantagem de jogar em casa e encerrar uma sequência negativa na Premier League. Isto porque o West Ham não vence há duas rodadas e se afastaram da briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Dessa maneira, resta ao clube londrino cumprir tabela nesta reta final do Campeonato Inglês.

George Earthy, Konstantinos Mavropanos e Nayef Aguerd, lesionados, desfalcam a equipe neste sábado. No entanto, a boa notícia é que Jarrod Bowen, recuperado de lesão, voltou ao time.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool viu o Arsenal chegar aos 77 pontos e abrir três de vantagem na briga pelo título da Premier League. Ao mesmo tempo, os Reds caíram para a terceira posição, uma vez que o City chegou aos 76.

Para voltar a somar pontos e seguir na briga pelo título, o técnico Jurgen Klopp terá que superar alguns desfalques. Diogo Jota, Conor Bradley, Ben Doak, Matip e Thiago Alcântara, lesionados, seguem fora da equipe. Além disso, Gakpo ficará de fora por questões pessoais.

West Ham x Liverpool

35ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 27/04/2024, às 8h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)

West Ham: Fabia?ski; Coufal, Zouma, Ogbonn e Palmieri; Soucek e Álvarez; Kudus, James Ward-Prowse e Lucas Paquetá; Michail Antonio. Técnico: David Moyes.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Luis Díaz, Mohamed Salah e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Tim Robinson (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

