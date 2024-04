Leverkusen x Stuttgart: onde assistir, escalações, arbitragem

Treino do Leverkusen na véspera do duelo contra o Stuttgart - (crédito: Foto: Divulgação/Leverkusen)

Campeão antecipado do Alemão há duas rodadas, o Bayer Leverkusen volta a campo neste sábado (27/4), às 13h30 (de Brasília). Enfrentará 0 Stuttgart, em seus domínios, a Bay Arena. Mas engana-se que o Leverkusen é apenas festa. Afinal, o time ainda não perdeu na competição e tem como objetivo se tornar o primeiro da Bundesliga a terminar uma edição da competição de forma invicta. Aliás, depois deste jogo faltarão apenas mais três jogos. Assim, a torcida está ansiosa por mais essa façanha do time do treinador Xabi Alonso, que tem 80 pontos na tabela (25 vitórias e 5 empates).

Contudo, o adversario deste sábado não será nada fácil. Afinal, o Stuttgart é um dos grandes na Alemanha e está em terceiro lugar, com 63 pontos. Vive uma briga direta com o vice-líder Bayern (66 pontos) pelo 2º lugar. Além disso, uma vitória pode garantir o time no G4, o que vale vaga à próxima Champions.

Veja aqui a tabela de classificação do Alemão

Onde assistir

O jogo terá a transmissão através da Rede TV (aberta), SporTV (fechada) e Cazé TV (Youtube).

Como está o Leverkusen

Xaboi Alonso não terá um de seus alicerces. O apoiador Xkhaka cumpre suspensão. Assim, Palacios será o seu substituto. O revelação Wirtz mais uma ve será o principal municiador do ataquem que terá Boniface como principal alvo. O Nigeriano, definitivamente ganhou a a posição de titular.

Como está o Stuttgart

O Stuttgart terá um desfalque de peso na defesa. Angelo Stiller cumpre suspensão. Assim, o técnico Sebastian Hoeness deve apostar numa formação Stenzel, Anton, Ito e Mittelstadt na defesa. Outros foram, mas por leões, são Vagnoman, di Benedetto, Zagadou e Nartey. Com tantos desfalques e encarando o campeão e até o momento invicto Leverkusen, buscar os três pontos sserá uma tarefa dura. Mas o time tem suas armas: a dupla de ataque Undav e Guirassy estão em campo. Eles foram responsáveis por incríveis 42 gols da equipe. Nenhuma dupla ofensiva fez tantos gols no Alemão 2023/24.

LEVERKUSEN X STUTTGART

31ª Rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 27/4/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena, Leverkusen (ALE)

LEVERKUSEN: Hradecky; Stanisic, Tah e Tabsoba; Tella, Palacios, Andrich e Grimaldo; Wirtz e Adli; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

STUTTGART: Nubel; Stenzel, Anton, Ito e Mittelstadt; Leweling, Karazor, Dahoud e Fuhrich; Undav e Guirassy. Técnico: Sebastian Hoeness

Arbitragem: Felix Zwayer

Auxiliates:Stefan Lupp e Thomas Gorniak

VAR: Sven Jablonski (VA)

Jogos da 31ª rodada do Alemão

Sexta-feira (26/4)

Bochum 3×2 Hoffenheim

Sábado (27/4)

Augsburg x Werder Bremen – 10h30

Freiburg x Wolfsburg – 10h30

Bayern x Eintracht – 10h30

RB Leipzig x Borussia Dortmund – 10h30

Leverkusen x Stuttgart – 13h30

Domingo (28/4)

Borussia M’Gladbach x Union Berlin – 10h30

Mainz x Colonia – 12h30

Darmstadt x Heidenheim – 14h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.