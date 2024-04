Segunda rodada da Série C começa neste sábado

A segunda rodada da Série C começa, afinal, neste sábado (27), com quatro partidas. Sendo assim, às 17h, o Sampaio Corrêa joga contra o Figueirense, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). No mesmo horário, o o ABC enfrenta o Náutico no Frasqueirão, em Maceió (AL). Mais tarde, às 19h, o São Bernardo, em casa, recebe o Tombense-MG, e o Athletic-MG encara o Remo na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

No domingo, 28 de abril, o CSA joga contra a Ferroviária no Rei Pelé, às 16h30. Também neste horário, jogam Londrina e Ypiranga-RS no estádio do Café. Às 19h, o Caxias-RS visita o Botafogo-PB no Almeidão, enquanto Volta Redonda e Floresta-CE jogam no Raulino de Oliveira, também às 19h30.

Segunda rodada termina segunda

A rodada, por fim, termina segunda-feira (29), com dois jogos simultâneos às 20h: Ferroviário x Aparecidense-GO no Presidente Vargas, e São José x Confiança-SE no Francisco Novelletto.

Na abertura da competição, em suma, Athletic, Ypiranga, Aparecidense, Figueirense, Botafogo-SP, Volta Redonda e Tombense venceram seus jogos. Pelo critério de saldo de gols, contudo, a equipe de São João del Rei está na liderança.

Jogos da 2ª rodada da Série C

Sábado (27)

Sampaio Corrêa x Figueirense – 17h – Nhozinho Santos, em São Luís (MA)

ABC x Náutico – 17h – Frasqueirão, em Natal (RN)

São Bernardo x Tombense – 19h – 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Athletic-MG x Remo – 19h30 – Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)

Domingo (28)

CSA x Ferroviária – 16h30 – Rei Pelé, em Maceió (AL)

Londrina x Ypiranga-RS – 16h30 – Estádio do Café, em Londrina (PR)

Botafogo-PB x Caxias – 19h – Almeidão, em João Pessoa (PB)

Volta Redonda x Floresta-CE – 19h30 – Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Segunda-feira (29)

Ferroviário-CE x Aparecidense-GO – 20h – Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

São José-RS x Confiança-SE – 20h – Francico Novelletto, em Porto Alegre (RS)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.