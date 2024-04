Jogador da Sociedad reclama de gol anulado e cutuca Real Madrid

O Real Madrid venceu a Real Sociedad nesta sexta-feira (26), pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado no Estádio Anoeta deixou o time merengue muito perto do título. Entretanto, os anfitriões ficaram na bronca com a arbitragem em razão dos gols anulados durante o duelo.

O atacante Kubo mostrou indignação com a anulação do seu gol na segunda etapa, que deixaria o placar em 1 a 1 no País Basco. Ao verificar a imagem no monitor do VAR, o árbitro de campo viu uma falta de Barrenetxea em Tchouaméni.

De acordo com o japonês, não houve falta no lance. Pouco depois, o time basco teve outro gol anulado, desta vez de Oyarzabal, mas invalidado em razão de impedimento.

Em entrevista à TV espanhola Movistar, Kubo ainda aproveitou para cutucar a equipe merengue, que terá confronto diante do o Bayern de Munique, pela Champions, no meio da próxima semana.

“Fiz o gol. Tivemos duas ou três situações claras, mas o time deles estava com sorte no jogo. Em 90 minutos, chegaram uma ou duas vezes, e nós seis, sete. Fomos superiores e dominantes. Mas o que importa infelizmente é o resultado”, disse.

“Barrenetxea fez o desarme, e o que posso comentar é que o jogador que perde a bola adormeceu. Não sei o que vai acontecer, mas acho que não vão apitar isso na Liga dos Campeões”, completou.

Com a vitória desta sexta, o Real foi a 84 pontos e abriu 14 pontos de distância para o Barcelona, que ainda entra em campo pela rodada. Mas, em caso de tropeço do Barça contra o Valencia, na segunda-feira (29), o clube merengue pode conquistar o título espanhol já na 34ª rodada.

Por outro lado, a Real Sociedad chegou a três jogos em sequência sem vitória na La Liga e pode se complicar na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque a equipe está em sexto na tabela, posição que garante vaga na próxima edição da Liga Conferência. Mas o Betis, que está em sétimo, com 48, pode empatar em caso de vitória nesta 33ª rodada. Além disso, o clube de Sevilha vem de dois triunfos seguidos na competição.

