Santos bate o Avaí na Ressacada e vence a segunda na Série B

Deu Peixe na Ilha da Magia. O Santos visitou o Avaí nesta sexta-feira pela segunda rodada da Série B do Brasileirão 2024 e venceu o time de Santa Catarina por 2 a 0. Em jogo realizado na Ressacada, em Florianópolis, JP Chermont e Julio Furch marcaram para o time comandado por Fábio Carille.

Dessa forma, com o resultado, o Santos chegou aos seis pontos em seis disputados. O Peixe lidera a competição com outros times que também venceram os dois jogos até aqui. O Avaí, porém, amargou a segunda derrota, segue sem nenhum ponto e está na zona de rebaixamento neste momento.

Primeiro tempo

A primeira etapa teve chances para os dois lados, mas não teve bola na rede. O Santos buscou mais o ataque, deu mais trabalho e parou no goleiro Igor Bohn, que evitou gols de Escobar e Otero. Gil e João Schmidt também levaram perigo, mas com finalizações para fora. No time do Avaí as chances foram mais escassas, mas o goleiro João Paulo também trabalhou para salvar o Santos. William Pottker parou no arqueiro alvinegro, que também evitou um gol olímpico de Pedro Castro.

Segundo tempo

A etapa final começou um pouco sonolenta e sem muitas chances claras, mas o Santos abriu o marcador aos 12 minutos. Em jogada pela direita, JP Chermont limpou a marcação e arriscou chute de canhota. A bola desviou na defesa do Avaí no meio do caminho e traiu o goleiro Igor Bohn, que nada pôde fazer. Precisando do empate, o Avaí quase marcou com Tiago. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área, e o zagueiro do time catarinense finalizou. O zagueiro Gil, contudo, evitou o empate. Logo na sequência, porém, o Santos conseguiu o segundo para ficar tranquilo. Guilherme fez linda jogada pela esquerda e apostou corrida com a marcação. Ele cruzou na segunda trave e achou Julio Furch, que chegou batendo de primeira.

Sequência

Avaí e Santos voltam a campo pela terceira rodada da Série B, que começa na próxima semana. O Leão encara o Paysandu, fora de casa, na próxima sexta-feira (3 de maio), enquanto o Peixe tem compromisso com o Guarani, em casa, no dia 6.

AVAÍ 0 X 2 SANTOS

Brasileirão Série B 2024 – Segunda rodada

Data: 26/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Público: 12.091 torcedores

AVAÍ: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Tiago (Roberto, 32’/2ºT), Alan Costa e Mário Sérgio; Judson (Willian Maranhão, 18’/2ºT), Pedro Castro e Giovanni (Pedrinho, 13’/2ºT); William Pottker (Garcez, 18’/2ºT), Gabriel Poveda e João Paulo (Jean Lucas, 32’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, 32’/2ºT), Gil (Alex, 39’/2ºT), Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Rincón, 39’/2ºT), Otero (Weslley Patati, 23’/2ºT) e Guilherme; Morelos (Julio Furch, 23’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Gols: JP Chermont, 12’/2ºT (0-1); e Julio Furch, 33’/2ºT (0-2)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta (PR) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Mário Sérgio (AVA); JP Chermont (SAN)

Cartão Vermelho: –

