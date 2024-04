Furch celebra vitória do Santos contra o Avaí: ‘Três pontos difíceis’

O Santos visitou o Avaí e venceu mais uma na Série B 2024. Após a partida, afinal, o atacante Julio Furch, que marcou um dos gols do triunfo, celebrou o resultado. O argentino ressaltou a dificuldade da partida, mas afirmou que o elenco tem de comemorar bastante a vitória.

“Uma partida parecida com o jogo passado. Primeiro tempo bastante travado e equilibrado, mas no segundo tempo o time conseguiu mudar. Os que vieram do banco ajudaram bastante. Muito feliz pelo resultado. Três pontos difíceis, que temos que comemorar muito”, disse Furch.

O Imperador, como é chamado, começou no banco, com Morelos no time titular. Furch entrou no segundo tempo e falou sobre a disputa por uma vaga no time titular.

“Somos um time que trabalha muito, e todos os jogadores querem jogar e ser titular. Tem muita competição, mas isso ajuda o time a melhorar. Estamos trabalhando duro para somar pontos e buscar o título”, finalizou.

O Santos agora terá a semana inteira livre e só volta a campo no dia 6 de maio, pela terceira rodada da Série B. O adversário do Peixe será o Guarani, na Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.