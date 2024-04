Por Copa América, Dorival verá semifinais da Champions

Dorival Júnior e a comissão técnica da Seleção Brasileira estão na fase final de avaliação para a convocação da Copa América. A partir deste final de semana, começarão a seguir uma rotina que se tornará habitual até a Copa de 2026. Observar e conversar pessoalmente com jogadores que atuam no futebol europeu. Dorival e seus colegas partirão para uma viagem por seis países, incluindo presença nas semifinais da Champions League.

Dorival Júnior e o gerente técnico Juan assistirão ao clássico entre Bayern e Real Madrid na próxima terça-feira (29), na Allianz Arena. Além disso, eles farão visitas à Itália e Portugal durante a viagem, que está prevista para durar cerca de dez dias. Enquanto isso, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero terão encontros na Inglaterra, Espanha e França. Lá, ademais, assistirão ao confronto entre PSG e Borussia Dortmund na quarta-feira (30).

Dorival repete procedimento de amistosos

Antes da primeira convocação para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, a comissão realizou o mesmo processo. Fez reuniões presenciais com jogadores, visitas aos centros de treinamento dos clubes europeus e esteve em partidas com a participação de jogadores selecionáveis. Esse mesmo formato será repetido para avaliar as condições físicas dos atletas que estão sendo cogitados para a Copa América.

Essa viagem complementa uma série de visitas que começou no Brasil nas primeiras rodadas do Brasileirão. A CBF anunciou nesta quinta-feira (25) que o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, visitou os quatro clubes do Rio de Janeiro na Série A. O roteiro, entretanto, foi ainda mais amplo. Pelo menos um membro da Seleção visitou todos os 20 clubes em seus jogos como mandantes no início da competição.

Enquanto isso, reuniões na sede da CBF estão alinhando os detalhes da preparação para a Copa América. A convocação, aliás, deve acontecer até 17 de maio. Diferentemente da primeira convocação de Dorival, não haverá espaço para convocações adicionais. Desse modo, apenas 23 jogadores serão escolhidos para representar o Brasil na competição que acontece nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

A convocação será única para os amistosos contra o México, no dia 8 de junho, no Texas, e contra os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando. A equipe brasileira se concentrará em Orlando como base para a preparação para a Copa América. A previsão é que os jogadores que já estiverem de férias na Europa se apresentem no dia 29 de maio.

