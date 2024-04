Chapecoense, com um a menos, bate Guarani e engata segunda vitória na Série B

Guarani x Chapecoense - S..rie B - Reprodu....o do Youtube - (crédito: Foto: Reprodução do Youtube)

A Chapecoense, mesmo com um a menos desde os seis minutos de jogo, derrotou por 1 a 0 o Guarani na noite desta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Bruno Leonardo anotou o gol solitário no Brinco de Ouro da Princesa.

Com o resultado, os catarinenses emendam a segunda vitória seguida na competição e chegam aos mesmos seis pontos de Santos e Sport. Contudo, a Chape aparece em terceiro lugar na tabela devido aos critérios de desempate.

O Bugre, por outro lado, perde a segunda na Segunda Divisão e continua sem pontuar, na penúltima colocação, à frente apenas do Ituano.

A Chapecoense volta a campo no sábado (4), quando recebe o América-MG às 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B. Já o Guarani encara o Santos, na segunda-feira (6), às 20h, pela mesma rodada, naVila Belmiro.

O gol

A expulsão de João Pedro Galvão ocorreu aos sete minutos de jogo. Em desvantagem numérica, a Chapecoense aguentou a pressão bugrina e ainda conseguiu abriu o placar. Aos 30, Rafael Carvalheira cruzou na medida para o zagueiro Bruno Leonardo desviar de cabeça e, assim, assegurar o triunfo catarinense em Campinas.

Jogos da segunda rodada

Sexta-feira (26)

Ituano 0x2 Operário-PR

Sport 2×0 Vila Nova-GO

Avaí 0x2 Santos

Guarani 0x1 Chapecoense

Sábado (27)

CRB x Amazonas – 17h

Paysandu x Botafogo-SP – 17h

América-MG x Novorizontino – 18h

Domingo (28)

Coritiba x Brusque – 16h

Goiás x Ponte Preta – 18h30

Segunda-feira (29)

Mirassol x Ceará – 19h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.