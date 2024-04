Liverpool empata com West Ham. Teve treta entre Klopp e Salah

Lucas Paquetá (à esquerda) sobe para dominar a bola. Endo, do Liverpool observa - (crédito: Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

Em apenas duas rodadas, o Liverpool saiu de candidato ao título para um fim de campanha melancólico. Afinal, após perder no meio da semana para o Everton, neste sábado (27/4), visitou o West Ham no Estádio Olímpico e ficou apenas no 2 a 2 com o West Ham, pela 35ª rodada da Premier League. E o seu torcedor ainda viu um bate-bola com o treinador Klopp e Salah, que começou no banco e entrou apenas na reta final, quando o jogo já estava 2 a 2. O time da casa saiu na frente com Bowen. Os Reds viraram com Robertson e o goleiro Areola, contra. Mas Michail Antonio deixou tudo igual.

Este resultado foi péssimo para o Liverpool. O time, que fez apenas um ponto nos últimos dois jogos, foi aos 75 pontos. Está em terceiro. Está atrás do City, que tem 76 pontos (mas dois jogos a menos) e 77 do Arsenal (mas que tem um jogo a menos). Restando apenas mais três jogos para o Reds, conquistar o título ficou muito difícil. O West Ham foi aos 49 pontos, em oitavo lugar, mas pode perder uma posição para o Chelsea ao fim da rodada.

West Ham Sai na frente do Liverpool

O Liverpool entrou com Luis Díaz no ataque, mas Salah e Darwin Núñez estavam no banco. Apesar da pressão, teve muito mais posse (70%) e finalizações ( 11 a 6 ) e buscou o ataque, mas dependendo demais de jogadas de Luis Díaz. A falta de eficácia ofensiva do Liverpool não foi vista no West Ham. Afinal, após um chute de Bowen que Alisson salvou mandando para escanteio, veio a cobrança e Bowen, de cabeça, fez o tiem da casa ir para o intervalo em vantagem.

Segundo tempo elétrico

O Liverpool entrou no segundo tempo coma faca entre os dentes e chegou ao empate logo aos dois minutos, com Robertson chutando da entrada da área um passe de Luis Díaz. O colombiano seguiu fazendo as principais jogadas do time, sempre pela esquerda. De tanto insistir, veio a virada do Liverpool, aos 19. Após bola levantada na área, Gakpo chutou para o centro da pequena área. A bola bateu em Ogbonna, no goleiro Areola e entrou. O juiz deu gol contra para o arqueiro. O Liverpool mandava no jogo, mas começou a dar espaços para os donos da casa. Alisson já tinha feito uma boa, defesa quando, aos 32, Michail Antonio escorou um cruzamento da direita para deixar tudo igual.

Salah pistola

Klopp entrou com Darwin Núñez e Salah. Porém, o astro egípcio não gostou nem um pouco de entrar tão tarde no jogo. Dessa forma, chegou a bater boca com o treinador. Mas Salah entrou e deu nova alçma ao time, que pressionou sem parar. Coufal evitou que Darwin Núñez empurrasse a bola para o gol, se antecipando. E Elliot mandou uma no travessão de Areola, que ainda fez duas grandes defesas. Mas, no fim, 2 a 2. Péssimo para o Liverpool, praticamente dando adeus à chance de título, que deve ficar com City (tetra?) ou Atrsenal (fim de jejum de 21 anos?).

