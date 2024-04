Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo se enfrentam na manhã deste domingo (28/4), às 11h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão-2024. O Rubro-Negro entrou na rodada dividindo a liderança com o Bragantino, com sete pontos (mas atrás no número de gols). Mas o Botafogo está na cola, pois tem seis pontos. Assim, o vencedor desta partida pode encerrar a rodada como líder isolado da competição. Não por acaso, a previsão é de casa cheia.

As duas equipes viveram momentos distintos no meio da semana na Libertadores, já que o Rubro-Negro perdeu para o Bolívar em La Paz e deu adeus à sua invencibilidade em 2024; já o Fogão venceu o Universítário no Niltão e celebrou seu primeiro triunfo na fase de grupos. Além disso, acabou com a invencibilidade dos peruanos na temporada.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida partir das 11h (de Brasília).

Como está o Flamengo

Após poupar sete titulares na derrota para o Bolívar, em La Paz, pela Libertadores, Tite volta com a cavalaria para o clássico da manhã deste domingo. Cebolinha, lesionado, segue como ausência. Dessa forma, Bruno Henrique será mantido no time titular. A única dúvida, o zagueiro Léo Pereira, se recuperou de uma virose. Assim, vai para o jogo.

Aliás, Leo Pereira, em entrevista à Fla TV disse que todos no Flamengo estão focados em conseguir um bom resultado. E afirmou também que, para ter sucesso diante de um rival qualificado como o Botafogo, o time precisa ficar ligado durante os 90 minutos, como ocorreu no duelo no Carioca, quando o Mengo venceu por 1 a 0, exatamente com gol de Léo Pereira:

“Pretendemos entrar da mesma maneira que a gente entrou no Carioca, com o mesmo respeito, mas buscando sempre a vitória, que creio que irá ser muito importante para nossas pretensões no campeonato”, disse.

Como está o Botafogo

Arthur Jorge não terá Tiquinho Soares, que se machucou no duelo do meio de semana contra o Universitário-PER. Sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Assim, vai parar por seis semanas. Sem ele, o treinador deve optar por Eduardo. Afinal, foi ele quem substituiu Tiquinho contra os peruanos e fez um bom jogo, marcando inclusive um dos gols do 3 a 1 do Glorioso (primeira vitória na fase de grupos da Libertadores-2024). Uma possível novidade é Danilo Barbosa começando no meio de campo.

O treinador Arthur Jorge diz que o Flamengo é muito forte e terá o apoio da maioria da torcida. Mas ressaltou que confia num bom resultado do Botafogo, mesmo com a ausência de seu goleador Tiquinho:

“Teremos um jogo muito difícil contra um dos candidatos ao título. O Flamengo é uma equipe de grande qualidade técnica. Mas buscaremos estar preparados. Além disso, ninguém ganha os jogos antecipadamente”.

FLAMENGO X BOTAFOGO

4ª rodada do Brasileirão-2024

Data e horário: 28/4/2024, 11h (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

BOTAFOGO: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Eduardo, Júnior Santos e Savarino. Técnico: Arthur Jorge

Arbitragem: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Manis e Evandro Lima (Fifa-SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

