Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão conquistou o campeonato italiano - (crédito: Foto: Piero Cruciatti/AFP via Getty Images)

A 34ª rodada do campeonato italiano terá continuidade neste domingo (28) com o duelo entre Inter de Milão e Torino. O jogo será no Estádio Giuseppe Meaza, em Milão. A bola rola a partir das 7h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 7h30 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Após vencer o Milan na rodada passada por 2 a 1, a Internazionale conquistou o scudetto, ou seja, nas cinco rodadas finais, a equipe de Inzaghi irá cumprir tabela.

Apesar da festa pela taça, o confronto é levado a sério pelo elenco. Portanto, a expectativa é que a Internazionale mostre ao seu torcedor o jogo em alto nível.

Como chega a Torino

A equipe de Turim entra em campo longe do perigo de rebaixamento, mas por outro lado com a missão de complicar a vida do adversário. Afinal, ainda tem mais cinco jogos pela frente e a missão é terminar de forma honrosa a temporada.

Vale citar, que a fase da Torino não é das melhores, pois o time não venceu os últimos três jogos que disputou no calcio.

Inter de Milão x Torino

Campeonato Italiano – 34ª rodada

Data e horário: 28/4/2024, às 07h30 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meaza, Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer;Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitarian, Calhanoglu e Dimarco; Thurram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

TORINO: Milinkovic; Tameze, Buongiorno e Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda e Vlasic; Zapata e Okereke. Técnico: Ivan Juric.

Árbitro: A confirmar

