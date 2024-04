Tottenham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A Premier League está na reta final e o clássico entre Tottenham e Arsenal agita o domingo (28). O jogo será disputado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres e a bola vai rolar a partir das 10h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do canal ESPN e streaming Star+ a partir das 10h (de Brasília).

Como chega o Tottenham

Os Spurs desembarcam para mais um clássico londrino de olho na Uefa Champions League. O Tottenham tem dois jogos a menos que o Aston Villa e, caso vença, ele empata com o rival. Sendo assim, o propósito contra o Arsenal é um só: vencer.

Na escalação, a principal esperança é a dupla de ataque formada por Son e Richarlison. Assim sendo, a expectativa é que o time jogue de forma intensa contra os Gunners.

Como chega o Arsenal

O Arsenal está na briga pelo título. Com um jogo a mais que o Manchester City, os Gunners aparecem na ponta da classificação, com 77 pontos. Portanto, a vitória diante do maior rival é importante para ficar vivo na disputa.

Mikel Arteta vai com o que tem de melhor. Com o departamento médico vazio, ele conta com um elenco qualificado e disposto a fazer história. Os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, a princípio, começam no banco de reservas.

Tottenham x Arsenal

Premier League – 35ª rodada

Data e horário: 28/4/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

ARSENAL: Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Trossard, Saka, Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Michael Oliver

VAR: Jarred Gillett

