Antony acaba com jejum. Mas United apenas empata

Manchester United's Brazilian midfielder #21 Antony (C) controls the ball during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on April 27, 2024. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Após um ano sem fazer um gol sequer em jogos da Premier League, o brasileiro Antony voltou a marcar para o Manchester United nesta competição. Porém o seu tento não foi capaz de evitar o tropeço dos Red Devils, em casa, neste sábado (27/4), pela 35ª rodada da Premier League, Afinal, em pleno Old Trafford, o time ficou apenas no 1 a 1 com o Burnley, último colocado na tabela. Amdouni, de pênalti, no fim da partida, deixou tudo igual.

O United está sem sexto lugar, com 54 pontos, ainda dentro da zona das ligas europeias. Porém, o Newcastle tem 53 e dois jogos a menos. Assim, pode ultrapassá-lo. O Burnley segue em último, mas tem 24 pontos e apenas dois pontos atrás do primeiro fora do Z3, o Nottingham Forest (que ainda joga na rodada).

Para o United, valeu pelo gol de Antony. E só

O jogo do United foi decepcionante. Apesar de sair na frente, mesmo em casa teve menor posse do que o frágil Burnley (47%). Chutou mais, é verdade (27 a 16, sendo 10 no alvo contra 7 do Burnley). Mas não teve eficiência. No primeiro tempo, foi superior, finalizando bastante e perdendo a melhor chance num chute de Bruno Fernandes na trave. Contudo, o Burnley também teve duas oportunidades com Forster. Mas em ambas Onana salvou.

No segundo tempo, o United passou a buscar mais Antony e, aos 29, enfim chegou ao gol. O atacante brasileiro roubou a bola na intemediária de ataque, disparou pela esquerda e bateu com força, belíssimo gol. Era o fim de 48 jogos de jejum em Premier League (desde abril de 2023, em jogo contra o Nottingham, não fazia gol na competição). Festejou muito, com a bola dentro da camisa, indicando que a sua companheira está esperando um filho.

Mas essa vantagem não freou o Burnley, que passou a buscar mais o ataque e teve a chance do empate aos 42. Apos chuveirinho, Casemiro cortou mal, dando a bola no fogo para dentro da pequena área. O goleiro Onana tentou salvar de soco, mas acertou também o suíço Amdouni. Pênalti polêmico. O mesmo Amdouni bateu e deixou tudo igual.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (27/4)

West Ham 2×2 Liverpool

Wolverhampton 2×1 Luton Town

Fulham 1×1 Crystal Palace

Newcastle 5×1 Sheffield United

Manchester United 1×1 Burnley

Everton x Brentford – 13h30

Aston Villa x Chelsea – 16h

Domingo (28/4)

Bournemouth x Brigthon – 10h

Tottenham x Arsenal – 10h

Nottingham Foresr x Manchester City – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.