Ferroviária x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Ferroviária recebe o Palmeiras neste domingo (28/4), às 16h (de Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E o embate coloca dois times da parte de cima da tabela frente a frente. A Ferrinha é a quarta colocada com 12 pontos somados, enquanto as palestrinas são a vice-líder do torneio de pontos corridos, com 13 pontos.

Onde assistir

A partida entre Ferroviária e Palmeiras terá transmissão do canal Goat, no Youtube.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária chega empolgada, principalmente após o empate, em 0 a 0, com o líder Corinthians, na última rodada. A Ferrinha foi a única equipe até aqui que conseguiu tirar pontos das Brabas. Além disso, o time não soma nenhuma derrota até agora na competição. Para o duelo, a técnica Jéssica Lima vai com força total para o confronto. Além da confiança após o último embate, a tendência é de que Aline Gomes, Mylena Carioca e Sochor fiquem no ataque.

Como chega o Palmeiras

Enquanto isso, o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha e quer se aproximar ainda mais do Corinthians. As Palestrinas estão na segunda colocação, com 13 pontos, três a menos que as líderes e querem chegar mais próximo das rivais. Além disso, o Verdão aposta totalmente na sua principal jogadora. Afinal, Amanda Gutierres lidera a artilharia do Brasileirão Feminino, com seis gols marcados e é a principal arma ofensiva da equipe.

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 28/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Luciana; Barrinha, Luana Sartório, Rafa Soares e Daiane Rodrigues; Duda Santos, Micaelly e Cris; Aline Gomes, Mylena Carioca e Sochor. Técnica: Jéssica Lima

PALMEIRAS: Natascha; Poliana, Bruna Calderan, Pati Maldaner e Fê Palermo; Ingryd, Isadora Amaral, Brena e Bianca Gomes; Amanda Gutierres e Laís Estevam. Técnica: Camila Orlando.

Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos (RR)

Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)

