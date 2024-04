Musiala é dúvida para enfrentar o Real Madrid na Champions

Jamal Musiala em ação com a camisa do Bayern de Munique - Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images - (crédito: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

O técnico Thomas Tuchel terá dor de cabeça para escalar o Bayern de Munique para o jogo contra o Real Madrid, na próxima terça-feira (29), no primeiro compromisso da semifinal da Champions. Jamal Musiala voltou a sentir dores e desfalcou os bávaros na vitória por 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, neste sábado (27), pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. O clube emitiu um comunicado e alegou que o jogador se “recupera de um problema no tendão”.

Além disso, antes do início do jogo deste sábado contra o Eintracht, o técnico Thomas Tuchel revelou que contava com Musiala na equipe titular e que a ausência do jogador anglo-alemão se trata de uma recaída de uma lesão passada.

“Ele não pode jogar. Ele queria muito jogar e nós queríamos que ele jogasse. Musiala esteve dois dias sem dores, mas ontem (sexta-feira) voltou a sentir. Mas, é uma irritação no tendão que está atrapalhando a sua volta aos gramados”, explicou o técnico do Bayern.

Dessa maneira, Musiala se junta a Gnabry e Sané na lista de possíveis desfalques do Bayern de Munique para o jogo contra o Real Madrid.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.