São Paulo x RB Bragantino (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o RB Bragantino neste domingo (28), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor está na quinta posição com 11 pontos somados, mas tenta encostar novamente nos líderes após uma derrota na última partida. Já o Massa Bruta vem fazendo uma grande competição e é o terceiro colocado, com 12 pontos e a três do líder Corinthians.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e RB Bragantino terá transmissão da Goat, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista vinha fazendo um grande campeonato até aqui e chegou a estar na vice-liderança. Contudo, a derrota por 1 a 0 para o Real Brasília, na última rodada, fez com que a equipe caísse para a quinta posição na tabela. Assim, o São Paulo busca uma vitória com um time que está na sua frente para voltar a se aproximar do líder. Aliás, a esperança de gols fica na conta de Ariel Godói, artilheira da equipe no torneio de pontos corridos.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta chega em uma grande fase. Afinal, em seis jogos até aqui, a equipe não sabe o que é perder. São três vitórias e três empates. No último jogo, triunfo por 1 a 0, em casa, diante do Grêmio. Assim, o RB Bragantino segue sua caça ao líder Corinthians e sonha com a primeira posição. Para a partida, a grande aposta fica para a meio-campista Laís, que já marcou três gols no Brasileirão Feminino.

SÃO PAULO X RB BRAGANTINO

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 28/04/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; L. Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline e Rafa Mineira; Dudinha, Mariana Santos e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

RB BRAGANTINO: Alice; Débora, Stella, Leticia Telles e Rhay Coutinho; Karol Bermudez, Catalina Ongaro e Jane Tavares; Emily, Paulina Gramaglia e Laís . Técnico: Humberto Simão

Árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ-FIFA)

Assistentes: Verdiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vincentin Esteves (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.