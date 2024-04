Vasco faz homenagem a Roberto Dinamite no jogo contra Criciúma

O Vasco preparou uma homenagem para Roberto Dinamite. Na partida deste sábado (27), às 16h, contra o Criciúma, em São Januário, a camisa 10, que será utilizada por Dimitri Payet, terá uma personalização especial, com uma imagem do ídolo vascaíno, que agora dá nome ao troféu de artilheiro do Brasileirão.

Além dos ingressos esgotados, com direito a homenagem para o maior ídolo do Vasco, os torcedores poderão celebrar o retorno de Payet. O francês está recuperado de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e fará sua estreia nesta edição do Brasileirão neste sábado.

???????????????? A partida entre Vasco x Criciúma será marcada também por mais uma homenagem para Roberto Dinamite! Com o retorno de Payet ao grupo de relacionados, a camisa 10 terá uma personalização especial, com uma imagem do #MaiorDeTodos, maior goleador do Vasco e do Campeonato… pic.twitter.com/GPwWr4bUQ1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Brasileirão e vem recebendo homenagens desde o seu falecimento em janeiro de 2023.

