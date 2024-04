Brasileiros garantem virada do Benfica contra o Braga

TOPSHOT - Benfica's Brazilian forward Marcos Leonardo #36 celebrates scoring during the Portuguese League football match between SL Benfica and SC Braga at the Luz stadium in Lisbon on April 27, 2024. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP) (Photo by FILIPE AMORIM/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Em partida que teve protestos da torcida no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica buscou a virada por 3 a 1 diante do Braga, no segundo tempo, com gols dos brasileiros Marcos Leonardo, duas vezes, e um de David Neres, neste sábado (27). Dessa maneira, os Encarnados seguem na vice-liderança do Campeonato Português e ainda têm chances matemáticas de título. Ricardo Horta abriu o placar para os visitantes na primeira etapa.

O grande momento de protestos dos torcedores do Benfica aconteceu na reta final do primeiro tempo, após o VAR confirmar o gol do Braga. Muitos sinalizadores foram jogados no gramado do Estádio da Luz e o árbitro paralisou o jogo durante três minutos.

No entanto, o Benfica se recuperou no segundo tempo, cumpriu o dever de casa. Assim, a equipe chegou aos 76 pontos há três rodadas para o fim do Português. A diferença para o líder e rival Sporting caiu para quatro pontos. Porém, o Leão visita o Porto neste domingo (28) e pode recolocar a vantagem em sete pontos.

Brasileiros decidem o jogo

Mesmo pressionado, o Benfica conseguiu controlar o início da partida e dominou boa parte da primeira etapa. No entanto, o Braga foi mais efetivo e abriu o placar com gol de Ricardo Horta. Após revisão do VAR, que validou o gol da equipe visitantes, na reta final da primeira etapa, os torcedores do Benfica protestaram contra o treinador e a diretoria do clube. Dessa maneira, muitos sinalizadores foram atirados na direção do gramado e o jogo foi paralisado pelo árbitro.

Na volta do intervalo, o Benfica conseguiu correr atrás do prejuízo e buscou a virada graças aos brasileiros da equipe. Marcos Leonardo deixou tudo igual aos 27 minutos e os Encarnados buscaram a virada após bela jogada coletiva que encerrou no gol de David Neres, aos 40, com assistência de Di María. Além disso, deu tempo de Marcos Leonardo marcar o segundo na noite já nos acréscimos da partida e confirmar o placar de 3 a 1.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (26/4)

Gil Vicente 2×2 Arouca

Sábado (27/4)

Casa Pia 3×1 Chaves

Vizela 1×1 Rio Ave

Benfica 3×1 Braga

Vitória de Guimarães x Boavista – 16h30

Domingo (28/4)

Portimonense x Moreirense – 11h30

Estoril x Famalicão – 14h

Porto x Sporting – 16h30

Segunda-feira (29/4)

Estrela Amadora x Farense – 16h15

