Cuiabá x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cuiabá x Atlético - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Cuiabá e Atlético se enfrentam neste sábado (27/4), às 18h30 (de Brasília) pela quarta rodada do Brasileirão-2024. Para o Galo, uma vitória o leva à briga pela liderança, já que tem seis pontos. Os Cuiabanos (com um jogo a menos) perderam os três jogos e estão na lanterna. Para acompanhar este jogo, não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa com um pré-jogo que tem as informações das equipes e tudo o que rola no Brasileirão. E assim que a vola rolar, Ennio Ricanelo estará na narração.

A narração é de Ennio Ricanelo. Mas a cobertura também conta com Figueiredo Júnior nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir Cuiabá x Atlético com a Voz do Esporte, prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023.

