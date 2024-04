Olimpia revela projeto de reformulação do estádio

Através de seus canais oficiais, o Olimpia divulgou o planejamento para a reformulação de seu estádio, o Manuel Ferreira. As obras começaram na última sexta-feira (26) e tem expectativa de conclusão em novembro deste ano.

De acordo com informações do clube paraguaio, os trabalhos que tiveram aprovação de Assembleia realizada ainda em 2021 vão construir arquibancadas em todos os setores da atual estrutura. Desse modo, a capacidade com a implementação tanto de cadeiras como de camarotes prevê o crescimento da capacidade de 20 mil para 32 mil espectadores.

As obras também vão atuar no sentido de renovação dos espaços de vestiários (mandante, visitante e equipe de arbitragem) assim como o setor reservado a imprensa no campo de jogo e sala de coletivas.

O processo de reformulação da casa do Olimpia se dará, também, no nome que batiza o estádio. Ao invés de Manuel Ferreira, ele se chamará Ueno Osvaldo Domínguez Dibb. Além de incluir acordo de naming rights com uma empresa paraguaia do setor financeiro, as novas instalações levarão o nome do lendário ex-presidente do clube que faleceu em fevereiro deste ano. Ele é pai de Alejandro Domínguez, ex-conselheiro do Decano e atual presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Com relação ao financiamento, o dinheiro utilizado é proveniente tanto da compra de camarotes por parte dos sócios como de verba vinda da Conmebol. Isso porque o local está formalmente concorrendo para receber a final da Sul-Americana deste ano, situação que concede recursos para implementação de melhorias na estrutura.

