Em casa, Real Brasília vacila e cede empate ao Internacional por 1 x 1

Debaixo de Sol e calor, o Real Brasília não conseguiu segurar o resultado e cedeu o empate em casa, por 1 x 1, neste sábado (27/4), pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Defelê. A torcida visitante marcou presença, balançou bandeirão e fez barulho para incentivar o time durante toda a partida. O jogo marcou a volta de Marcela para as Leoas do Planalto. A atacante ficou fora por nove meses por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior.

O Real Brasília está na briga por uma vaga no G-8 e, assim, uma classificação para a próxima fase. Uma vitória daria à equipe candanga 12 pontos na tabela e, dependendo dos outros resultados, poderia dormir na zona classificatória. A primeira fase do Brasileirão Feminino está quase na metade, com 15 rodadas no total. Para o Internacional, o empate ofereceu um respiro, mas mantém uma situação complicada. A equipe gaúcha ainda não venceu no campeonato e, com quatro pontos, está a uma colocação do rebaixamento, acima apenas de Avaí/Kindermann e Atlético-MG.

A equipe candanga estava desfalcada de Petra Cabrera, protagonista do gol na vitória por 1 x 0, contra o São Paulo, na rodada anterior. A venezuelana recebeu o terceiro amarelo e ficou suspensa. Para substituí-la, o técnico Dedê Ramos optou por Isabela Melo. Petra vinha atuando no lugar de Lorena Bedoya, lesionada desde a vitória em cima do Avaí/Kindermann, em 23 de março. As Gurias Coloradas perderam Pati Llanos do elenco titular, na partida anterior contra o Flamengo, devido a uma lesão no cotovelo direito. Analuyza ficou responsável por suprir a falta da meia-campista.

A equipe brasiliense abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Pitty, pela esquerda, cruzou a bola para a área. Keke venceu no três contra uma e mandou de cabeça para o gol. Após 1 x 0 das Leoas, o Inter subiu a marcação, levou o jogo para o campo ofensivo e colocou a defesa adversária para trabalhar. Mesmo com intensidade, as finalizações coloradas não eram de grande perigo, mas também com mérito da goleira Dida, que vem se destacando na equipe do Real nesta temporada. A defensora, inclusive, concorreu a "Mina da Rodada", prêmio do Brasileirão Feminino, pelo jogo do sábado anterior (20).

O segundo tempo parecia decidido, mas uma alteração pelo lado colorado mudou a trajetória do jogo. Letícia Monteiro saiu para a entrada de Chú, autora do gol do Internacional. A atacante recebeu a bola lançada do meio de campo, driblou a defesa adversária e chutou direto para o gol. O clima mudou, a tranquilidade que marcava a etapa foi embora após o empate. Houve bate boca entre as equipes próximo ao fim por conta de uma cobrança de lateral, mas a rede não balançou mais. A tensão perdurou até o final e a partida foi encerrada com reclamações das gaúchas, pedindo falta em cima da Priscila, na meia lua da área de ataque.

*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito

Ficha técnica

Real Brasília 1 x 1 Internacional

Real Brasília

Dida; Maria Dias (Marcela), Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Keke (Laine), Isabela Melo (Baião), Gabi Huertas (Tefinha); Pitty, Ju Oliveira (Nene) e Maiara

Técnico: Dedê Ramos

Internacional

Mayara; Isa Haas, Carla, Katrine, Bia (Roberta); Tamara, Capelinha (Lorranny), Analuyza (Zóio), Letícia Monteiro (Chú Santos); Priscila e Belén

Técnico: Jorge Barcellos

Gols: Keke e Chú Santos

Cartão amarelo: Katrine

Público e renda: não divulgados

7ª rodada

Sábado, 27/4

Grêmio 6x 0 Avaí/Kindermann

Real Brasília 1 x 1 Internacional

Botafogo 1 x 1 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 3 América-MG

Domingo, 28/4

Corinthians x Fluminense

São Paulo x Bragantino

Ferroviária x Palmeiras

Segunda-feira, 29/4

Flamengo x Santos

Classificação

1. Corinthians - 16 pontos

2. América-MG - 13

3. Palmeiras - 13

4. Grêmio - 12

5. Bragantino - 12

6. Ferroviária - 12

7. São Paulo - 11

8. Cruzeiro - 11

9. Real Brasília - 10

10. Santos - 7

11. Botafogo - 7

12. Fluminense - 5

13. Flamengo - 5

14. Internacional - 4

15. Atlético-MG - 1

16. Avaí/Kindermann - 1