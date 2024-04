Francês: Le Havre empata com PSG no Parque dos Príncipes e adia festa do título

Jogadores de PSG e Le Havre em disputa de bola no Campeonato Francês - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images)

A zebra adiou o título Francês do Paris Saint-Garmain. Neste sábado (27), o PSG foi surpreendido em pleno Parque dos Príncipes e sofreu para buscar o empate por 3 a 3 diante do Le Havre, em partida válida pela 31ª rodada da Ligue 1. O clube da capital francesa teria assegurado a conquista em caso de triunfo diante de seus torcedores. Contudo, o técnico Luis Enrique optou em poupar alguns de seus principais jogadores de olho na semifinal da Champions, contra o Borussia Dortmund. Mbappé começou a partida no banco de reservas.

Assim, Christopher Opéri, André Ayew e Touré, de pênalti, balançaram a rede para a equipe visitante. Pelo lado dos donos da casa, Barcola, Hakimi e Gonlçalo Ramos anotaram os gols.

Dessa maneira, o Monaco continua com chances matemáticas de conquistar o título. No entanto, o clube do Principado, que atualmente está com 58 pontos, só pode chegar aos 70, enquanto o PSG chegou aos 70 após o empate neste sábado. Contudo, o Paris Saint-Germain pode sagrar-se campeão em caso de tropeço do Monaco na partida fora de casa contra o Lyon, neste domingo (28).

Por outro lado, o Le Havre, que começou a 31ª rodada na zona de rebaixamento, chegou aos 29 pontos e saiu da degola. Ao mesmo tempo, a equipe subiu para a 15ª posição e leva vantagem sobre o Metz, 16º colocado, nos critérios de desempate. Contudo, o concorrente direto ainda vai entrar em campo nesta rodada e pode recuperar sua posição na tabela.

O jogo

Com uma atuação surpreendente, o Le Havre levou a vantagem de 2 a 1 para o intervalo e a zebra desfilava no Parque dos Príncipes. Operi abriu o placar, aos 19 minutos. No entanto, Barcola empatou o jogo aos 29, mas Ayew marcou o segundo do time visitante aos 38 e assegurou a vantagem antes das equipes irem para os vestiários.

Na segunda etapa, o jogo seguiu animado e o Le Havre voltou a surpreender. Touré ampliou a vantagem aos 16 minutos após converter cobrança de pênalti. A esperança da virada voltou quando Hakimi aproveitou boa jogada coletiva e diminuiu aos 33. Assim, os donos da casa foram para cima e utilizaram a vantagem técnica para buscar o empate. Já nos acréscimos da partida, Gonçalo Ramos, de cabeça, confirmou o empate no Parque dos Príncipes.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (26/4)

Montpellier 1×1 Nantes

Sábado (27/4)

PSG 3×3 Le Havre

Domingo (28/4)

Metz x Lille – 8h

Lorient x Toulouse – 10h

Clermont x Reims – 10h

Strasbourg x Nice – 10h

Rennes x Brest – 12h05

Lyon x Monaco – 14h

Olympique x Lens – 16h

