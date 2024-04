Juventude x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, Juventude e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (28/4), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar de estarem apenas dois pontos separados na tabela, as equipes encontram-se em zonas diferentes na classificação. O Juve, com quatro pontos, briga contra o Z4. Mas o Furacão, com seis pontos, é time para olhar para as primeiras posições.

Onde Assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Juventude

A equipe de Caxias do Sul tem oito desfalques para a partida, afinal, o zagueiro Lucas Freitas está suspenso. Rodrigo Sam, seu colega de posição, está lesionado. Assim, o Juventude tem apenas três nomes para o local: Danilo Boza, Abner e Zé Marcos. Este último, inclusive, é dúvida por estar se recuperando de lesão. Ainda no sistema defensivo, o Juve não poderá contar com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, lesionado.

Do meio para a frente, o treinador Roger Machado não poderá contar com o meia Jean Carlos, lesionado. Mas seu reserva imediato, Edson Carioca, também está fora, pelo mesmo motivo. O volante Oyama e os atacantes Gilberto e Gabriel Taliari também são baixas para esta partida do Brasileirão.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão, por sua vez, aposta nas possíveis estreias do volante Gabriel e do atacante Nikão. as chegadas foram oficializadas na semana passada e chega do Internacional e do Cruzeiro, respectivamente. Além deles, o Athletico conta com os retornos de Léo Godoy, Esquivel, Erick, Fernandinho e Pablo, que foram poupados na partida contra o Danubio, no meio de semana. Mas que estão ok para este domingo.

Porém, por outro lado, o treinador Cuca não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, com lesão muscular, nem com o atacante Canobbio, suspenso.

JUVENTUDE X ATHLETICO-PR

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/4/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

FORTALEZA: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho (Rildo), Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

ATHLETICO-PR: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli (Christian); Julimar, Cuello e Pablo. Técnico: Cuca

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinh (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Bruno Mota Correia (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.