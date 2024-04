Porto x Sporting: escalações e onde assistir

Treino do Sporting - Reprodi....o do X @SportingCP - (crédito: Reprodução/@SportingCP)

O Sporting visita o Porto no Estádio do Dragão, às 16h30 (de Brasília), e tem a possibilidade de colocar uma das mãos na taça em caso de vitória fora de casa nesta 31ª rodada da Liga. As equipes se enfrentam na liga portuguesa antes de voltarem a se encontrar na final da Taça de Portugal.

Como chega o Porto

Longe da vice-liderança, o Porto é o atual terceiro colocado com 62 pontos, nove a menos que o Benfica, em segundo. No entanto, o Dragão briga para ficar com a terceira posição, que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Ao mesmo tempo, o técnico Sergio Conceição pode usar a partida como teste para a final da Taça de Portugal, contra o próprio Sporting, em uma oportunidade de conquistar um título nesta reta final de temporada. Mas, a equipe segue com os desfalques de Zaidu Sanusi, Iván Marcano e Diogo Costa, lesionados.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim vem uma sequência de oito vitórias no Campeonato Português e pode colocar uma das mãos na taça em caso de triunfo neste sábado. Líder isolado com 80 pontos, o Leão tem quatro de vantagem para o vice-líder Benfica, que já entrou em campo e venceu o Braga nesta 31ª rodada.

Ao mesmo tempo, os Encarnados só podem chegar até 85 pontos. Ou seja, duas vitórias nas últimas quatro partidas do Campeonato Português asseguram o título para o Sporting.

Por fim, o técnico Rúben Amorim segue com os desfalques de Antonio Adán e Matheus Reis, lesionados.

Porto x Sporting

31ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: domingo, 28/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Otávio Ataíde, Wendell; Nico González, Alan Varela; Francisco Conceição, Pepê, Wenderson Galeno; Mehdi Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Sporting: Franco Israel; Jeremiah St Juste, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Daniel Bragança, Morten Hjulmand, Nuno Santos; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Viktor Gyokeres. Técnico: Ruben Amorim.

Onde assistir: Star+

