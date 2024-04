Fellipe Mateus analisa goleada do Criciúma sobre o Vasco: ‘Jogamos bem com e sem a bola’

Um dos destaques da goleada do Criciúma sobre o Vasco neste sábado, Fellipe Mateus analisou a atuação do Tigre. O camisa 7 enalteceu o clube catarinense e elogiou o trabalho. O meia, aliás, reconheceu os aplausos da torcida vascaína em São Januário.

“É muito trabalho, o Criciúma é um clube sério, que tem uma boa base. Chegaram jogadores de patamar alto que se juntaram ao nosso elenco. Com trabalho e empenho, vieram os bons resultados. Tivemos humildade e jogamos bem com e sem a bola. E parabéns à torcida do Vasco, que soube aplaudir nosso time”, disse Fellipe Mateus na saída do gramado.

O Criciúma dominou o Vasco fora de casa e sentiu-se como se estivesse no Heriberto Hülse. Fellipe Mateus, entretanto, disse que apesar do domínio, o Cruz-Maltino dificultou o jogo por ser um clube de qualidade.

“Não foi fácil, o Vasco tem qualidade, mas nós também fomos bem e colocamos nossa qualidade em campo. Foi um resultado elástico e vamos celebrar, é muito importante vencer fora de casa”, afirmou.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, diante do Bahia, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador.

