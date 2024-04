Internacional x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, neste domingo, o Internacional recebe o Atlético-GO pela quarta rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Internacional

Depois de vencer as duas primeiras, o Colorado conheceu sua primeira derrota na última rodada. Agora, porém, novamente em casa, o Inter quer mais três pontos para seguir brigando na parte de cima da tabela.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão, porém, vive um momento delicado no Brasileirão. Com três derrotas, o time da capital goiana ainda não pontuou e precisa desesperadamente da vitória. Afinal, neste momento, o clube está na zona de rebaixamento do torneio nacional.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-GO

Brasileirão 2024 – Quarta rodada

Data e horário: 28/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando), Mauricio, Bruno Henrique e Gustavo Prado; Wesley e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Roni, Maguinho, Sahylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

