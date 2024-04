Atlético goleia o Cuiabá e assume liderança do Brasileirão

O Brasileirão tem um novo líder, pelo menos momentaneamente. Afinal, o Atlético-MG venceu o Cuiabá por 3 a 0, na Arena Pantanal, e agora é o primeiro lugar na classificação. Os gols foram marcados por Vargas no primeiro tempo e Scarpa e Paulinho, no segundo.

O Atlético-MG agora soma oito pontos, mas ainda pode (e provavelmente) ser ultrapassado no complemento da rodada. Já o Cuiabá é o lanterna, com três derrotas e nenhum gol marcado. No próximo sábado (04), o Galo visita o Fluminense. Antes, porém, recebe o Sport, na terça-feira (30), mas pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Dourado visita o Goiás na Copa do Brasil (02) e recebe o Palmeiras (05) na sequência.

Apesar de estar sem Hulk e jogando fora de casa, o Atlético-MG tomou conta da partida. Aliás, nos primeiros minutos, quem se destacou foi o meia Alisson. Primeiro, ele finalizou com perigo. Depois, caiu na área, o juiz deu pênalti, mas o VAR interveio, e o lance foi anulado. Antes da metade do primeiro tempo, o Galo levou perigo também em boa finalização de Vargas, enquanto os donos da casa chegaram duas vezes com Rikelme e outra com Clayson.

O atacante chileno apareceu novamente, aos 27, quando aproveitou ótimo cruzamento de Paulinho, marcou de cabeça e abriu o placar. Pouco depois, Vargas apareceu novamente, mas desta vez finalizou para fora. Nos acréscimos, outra boa jogada do Atlético: Scarpa acionou Alan Franco, que mandou na área. A bola bateu no braço de Vargas e entrou. O gol, naturalmente, foi anulado.

Scarpa amplia, e Atlético confirma vitória

A segunda partida começou com a mesma pegada da primeira: Vargas protagonista. Afinal, aos cinco, o chileno recebeu ótimo cruzamento de Scarpa, mas cruzou para fora. Pouco depois, o Galo já tinha chegado com Zaracho após passe de Vargas. Aos 15, Scarpa apareceu novamente. Em cobrança de falta, ele bateu por baixo da barreira e ampliou. O goleiro Walter, inclusive, deu uma ‘contribuída’.

Melhor em campo e com a vitória encaminhada diante de um adversário que sequer marcou gols, o Atlético então passou a administrar a partida. Ainda assim, o Galo ampliou aos 33, com Paulinho de pênalti. No lance da penalidade, Marllon cometeu falta em Vargas. Aos 41, Bruno Fuchs foi expulso, mas nada que alterasse a dinâmica da partida.

CUIABÁ X ATLÉTICO-MG

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (RJ)

Gols: Vargas, aos 27’/1ºT (0-1), Gustavo Scarpa, aos 15’/2ºT (2-0) e Paulinho, aos 33’/2ºT (0-3)

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves, Empereur e Matheus Alexandre; Denilson (Guilherme Madruga, aos 21’/2ºT), Fernando Sobral (Lucas Fernandes, aos 10’/2ºT ) e Rikelme; Clayson (Eliel – Intervalo), Derik Lacerda (André Luís, aos 36’/2ºT) e Isidro Pitta (Luciano Giménez – Intervalo) Técnico: Luiz Fernando Iubel

ATLÉTICO-MG: Walter; Marllon, Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Lemos (Igor Rabello – Intervalo); Scarpa (Guilherme Arana, aos 24’/2ºT) , Otávio, Alan Franco (Pedrinho, aos 20’/2ºT) , Zaracho (Igor Gomes, aos 20’/2ºT ) e Alisson; Vargas e Paulinho (Alan Kardec, aos 34’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartão Amarelo: Denilson, Empereur e Matheus Alexandre (CUI); Lemos, Bruno Fuchs, Igor Gomes e Alan Franco (CAM)

Cartão Vermelho: Bruno Fuchs, aos 41’/2ºT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.