Sub-15 do Palmeiras aplica maior goleada da história da base do clube

Sub-15 do Palmeiras aplica goleada histórica - (crédito: Foto: Divulgação)

A sub-15 do Palmeiras fez história nas categorias de base do clube. Neste sábado (27), a equipe goleou o União Mogi por 19 a 1, em duelo da quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O duelo aconteceu na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Os gols da vitória foram marcados por João França, Luidi (três vezes), Guilherme Kerchner (duas vezes), Thiago, Robert (duas vezes), Gustavo Froldi (duas vezes), Ruan Yago (três vezes), Cristhofer (duas vezes), Isaac Leocádio, Caio Emanuel e João Urbano.

Dessa maneira, o time sub-15 comandado pelo técnico Lucas Macorin, chegou aos 12 pontos e está na liderança do Grupo 12. Na próxima rodada, o Verdao enfrenta o União Suzano, no dia 4 de maio, às 9h, no Estádio Francisco Marques Figueira.

Essa goleada é a maior da história das categorias de base do Palmeiras em um jogo de torneio oficial (organizado por Federação Paulista de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, Conmebol ou Fifa). Anteriormente, o recorde pertencia ao sub-17, placar de 17 a 0, registrados em 2018 e 2019.

Além disso, o time sub-17 també desfilou na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, e goleou o União Mogi por 10 a 0. Os gols foram marcados por Juan Gabriel (quatro vezes), Antônio Marcos (duas vezes), Djhordney, Murilo Dourado e Lucas Gabriel (duas vezes).

Assim, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Almeida, chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo 12. Por fim, o próximo compromisso das Crias da Academia é contra o União Suzano, no sábado, às 11h, no Estádio Francisco Marques Figueira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.