Fuchs é expulso e está fora contra o Fluminense

O zagueiro Bruno Fuchs foi expulso na partida contra o Cuiabá, neste sábado (27), pelo Brasileirão. Assim, o defensor está fora da partida do Atlético contra o Fluminense, no próximo sábado (04), no Rio de Janeiro, em duelo válido pela quinta rodada da competição nacional.

Bruno Fuchs foi expulso aos 41 do segundo tempo, quando recebeu o segundo amarelo, este por falta em Eliel. Cinco minutos antes, o zagueiro já tinha sido punido, também por infração no atacante do Cuiabá. Por outro lado, ele poderá ser ser escalado no duelo contra o Sport, na terça-feira (30), na Arena MRV. Afinal, esta partida é válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar da ausência de Fuchs, o treinador Gabriel Milito não deve ter problemas para encarar o Atlético-MG. Afinal, o elenco tem ainda Jemerson, Igor Rabello e Maurício Lemos. Na partida contra o Cuiabá, inclusive, Saravia foi titular improvisado na zaga, ao lado do próprio Bruno e de Lemos. Este foi substituído por Rabello no intervalo. O Galo conta ainda com o jovem Rômulo no elenco.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, o Atlético-MG agora tem oito pontos em quatro jogos no Brasileirão. Portanto, a média é de dois pontos por jogo, o que, historicamente dá o título da competição. O time de Fuchs, inclusive, assumiu a liderança do torneio, mas deve ser ultrapassado por outras equipes no complemento da rodada.

Bruno Fuchs tem 25 anos e chegou ao Atlético no ano passado. Ele soma 33 jogos e 2 gols pelo clube mineiro. O zagueiro, que foi revelado pelo Internacional, passou ainda pelo CSKA, da Rússia, clube que o emprestou para o Galo de Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.