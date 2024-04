Inter de Milão vence Torino em jogo histórico na Itália

Em jogo histórico, pois pela primeira vez na Série A italiana um trio feminino comandou a arbitragem, a Inter de Milão venceu o Torino por 2 a 0. O duelo ocorreu na manhã deste domingo (28/4), no Giuseppe Meazza, em Milão pela 34ª rodada do Italiano. Os gols foram de Çalhanoglu. O equilíbrio marcou o primeiro tempo. Mas a expulsão de Tameze, aos quatro minutos do segundo tempo, foi determinante para a Inter, que logo fez dois gols. Dessa forma, matou o jogo. Assim, a Inter, camopeã por antecipação, chega aos 89 pontos, muito à frente do vice-líder Milan (70). O Torino está em décimo lugar, com 46 pontos.

O jogo teve como árbitra Maria Sole Ferrieri Caputi e as Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, que fizeram bom trabalho, sem erros. A juíza contou com a ajuda do VAR no lance capital do jogo. A expulsão de Tameze.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo teve a Inter tentando impor, sem muito sucesso, o seu jogo de toque que bola e o Torino mostrando uma eficácia defensiva. Assim, restava para o time da casa finalizações de fora da área, mas sem levar susto ao goleiro Sommer. Já o time de Turim levava alguns sustos ao rival quando a bola chegava em Zapata, de longe seu atacante mais incisivo e que buscou arrematar sempre que possível.

Çalhanoglu marca e Inter de Milão vence

No segundo tempo, logo aos dois minutos a Inter passou a ter vantagem numérica. O armênio Mkhitaryan recebeu um bom lançamene e foi rumo à área à frente da defesa. Quando iria entrar na área, acabou atropelado pelo pelo volante francês Tameze. Falta e amarelo. Mas, após ir ao VAR, a juiza expulsou o francês. Esta falta não deu em nada. Mas com dez, o Torino cedeu os espaços que a Inter, logo chegou ao gol e abriu frente. Aos 11, Barella roubou a bola que, após troca de passes, chegou até Çalhanoglu pela esquerda, na área. O turco chutou com força uma bola que ainda bateu de leve num rival e enganou o goleiro Milinkovic-Savic.

Três minutos depois, Thuram foi derrubado na área por Lovatto. Pênalti que Çalhanoglu cobrou para fazer o seu segundo gol no jogo e colocando 2 a 0 no placar. O goleador da partida pouco depois foi substituído sob aplausos. Com a vitória assegurada, a Inter deixou o tempo passar. Afinal, seu rival não tinha forças para a reação. Enfim, o que se viu foi a festa da torcida interista.

Jogos da 34ª rodada do Italiano

Sexta-feira (26/4)

Frosinone 3×0 Salernitana

Sábado (27/4)

Lecce 1×1 Monza

Juventus 0x0 Milan

Lazio 1×0 Verona

Domingo (28/4)

Inter de Milão 2×0 Torino

Bologna x Udinese – 10h

Atalanta x Empoli – 13h

Napoli x Roma – 13h

Fiorentina x Sassuolo – 15h45

Segunda-feira (29/4)

Genoa x Cagliari – 14h45

