Fortaleza x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (28/4), Fortaleza e Bragantino se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão. E o jogo na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), promete muito. Afinal, as equipes estão em bom momento. O Bragantino entrou na rodada na liderança, com sete pontos e volta à ponta se vencer. O Fortaleza tem quatro pontos, em décimo lugar. Mas está voando na Sula e vem de vitória incrível sobre o Boca Juniors. Para acomopanhar esta partida, a Voz do Esporte tem a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa com um pré-jogo às 17h sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.