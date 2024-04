Messi brilha em goleada do Inter Miami na MLS

Messi voltou a jogar bem e comandou a goleada do Inter Miami sobre o New England Revolution - Foto: Joseph Prezioso / AFP/via Getty Images - (crédito: Foto: Joseph Prezioso / AFP/via Getty Images)

Lionel Messi voltou a aprontar das suas neste sábado (27), pela Major League Soocer. Em nova jornada de grande inspiração, o argentino marcou dois gols pelo segundo jogo consecutivo, na vitória por 4 a 1 do Inter Miami fora de casa contra o New England Revolution. Mais do que isso, participou de todos os gols do seu time.

O Revolution marcou logo no primeiro minuto, com Tomás Chancalay, mas Messi apareceu aos 32 e 68 minutos, sendo assistido por Robert Taylor e Sergio Busquets. Messi ainda iniciou a jogada do terceiro gol do Inter Miami, com Cremaschi marcando aos 83 minutos em um rebote de seu próprio chute. Além disso, aos 89, ele assistiu Luis Suárez para fazer o 4 a 1.

Messi lidera artilharia

Com esses dois gols, depois de marcar dois contra o Nashville na última partida, o argentino agora é o artilheiro da MLS. Ao todo, marcou nove gols, contra oito do colombiano Arango (Real Salt Lake).

O Miami, por fim, lidera a Conferência Leste, com 21 pontos em 11 jogos, contra 18 do FC Cincinnati, em 10 jogos.

