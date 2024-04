Flamengo quer final do Mundial Sub-20 no Maracanã

Finalista do Campeonato Mundial Sub-20, o Flamengo vai enfrentar o Olympiacos, da Grécia. E deseja que o jogo seja no Maracanã. Afinal, o Rubro-Negro espera casa cheia e torcida impulsionando o time para um título que seria inédito.

O Flamengo garantiu a presença na final da competição após ser campeão da Libertadores, no dia 17/3. A final foi contra o Boca Juniors em Maldonado, no Uruguai. Assim, com gols do nigeriano Shola e de Lorran, o Rubro-Negro bateu o campeão continental e mundial, por 2 a 1, ganhando esse troféu pela primeira vez.

A conquista da Libertadores pelo Flamengo tem uma importância ainda maior porque o clube se tornou o segundo brasileiro a obter essa taça na categoria Sub-20. Antes, apenas o Palmeiras estava na lista de campeões.

Rival na final do Mundial é campeão europeu

A boa campanha do Flamengo na Libertadores – em que ganhou todos os cinco jogos – anima o time e dá confiança para a disputa na final do Mundial de Clubes. Mas sabe que enfrentará uma equipe muito qualificada. O Olympiacos tornou-se o novo campeão europeu Sub-20 ao conquistar a Uefa Youth League 2023/2024 com vitória sobre o Milan.

O poder do concorrente é mais um motivo para o Flamengo, que é mandante na final, querer jogar no maior e mais emblemático estádio do Brasil. Porém, há pendências em relação às datas tanto da final do Mundial como das partidas de campeonatos que envolvem o time principal. Afinal, a equipe rubro-negra está disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, mandando seus jogos no Maraca.

