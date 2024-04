Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Treino do Barcelona - Divulga....o - (crédito: Foto: Reprodução do X @valenciacf)

Barcelona e Valencia se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys nesta tarde de segunda-feira (29), às 16 horas (de Brasília), no encerramento da 33ª rodada da La Liga 2023/24. Com chances apenas matemáticas de superar o líder Real Madrid na ponta da tabela, Apesar de estar em segundo lugar, o Barça está consideravelmente atrás do Real Madrid, líder da tabela, mas ainda não desistiu. A equipe busca capitalizar o impulso após o anúncio da continuidade de Xavi para garantir os três pontos neste confronto.

Por outro lado, o Valencia ainda mantém viva a esperança de conquistar uma vaga entre os sete primeiros colocados, e é com esse objetivo que entra em campo no início desta semana. O time planeja surpreender mesmo atuando fora de casa. Sem mais delongas, vamos conferir todos os detalhes desse grande embate.

Onde Assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Star+, serviço de streaming.

Como chega o Barcelona

Com a permanência de Xavi Hernández, o Barcelona já começa a se preparar para os desafios da próxima temporada. No entanto, a equipe quer encerrar a atual temporada da melhor maneira possível. Recentemente, o Barcelona enfrentou um novo problema: Frenkie de Jong sofreu uma lesão e não tem previsão de retorno. O meio-campista, em suma, se juntou a Gavi e Alejandro Balde no departamento médico do clube. Por outro lado, Pedri, mesmo em fase final de recuperação física, está disponível para o jogo.

Como chega o Valência

O Valencia não tem problemas novos, mas continua sem poder contar com Mouctar Diakhaby e José Gayà, ambos lesionados. O técnico Rubén Baraja, em resumo, terá os mesmos jogadores das últimas partidas à disposição para montar a equipe. Roman Yaremchuk, todavia, ainda é uma dúvida.

BARCELONA X VALENCIA

33ª Rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 29/04/2024, às 16 horas (de Brasília)

Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi Hernández

VALENCIA: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Ozkacar, Vazquez; Canos, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Almeida. Técnico: Rubén Baraja

Árbitro: Ricardo de Burgos Benfoechea

Assistentes: Ricardo De Burgos Bengoetxea e Jon Núñez Fernández

VAR: Santiago Jaime Latre

