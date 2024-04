Tite reconhece má atuação do Flamengo contra o Botafogo

Após a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite admitiu a má atuação do time. Além disso, disse que será necessário dar “um passo atrás” para voltar a vencer. Além disso, o treinador criticou o horário do jogo e o intenso calor no Rio de Janeiro.

“Temos que reconhecer a eficácia do Botafogo, que soube aproveitar as oportunidades com seu estilo de jogo, utilizando jogadores velozes, transições rápidas e qualidade técnica individual para alcançar o resultado. Em nossos momentos de superioridade, não conseguimos converter em gols. Em situações como essa, é necessário recuar um pouco e simplificar para recuperar o caminho das vitórias”, afirmou Tite.

Tite admite queda geral de rendimento

Ademais, o técnico admitiu também que, desde o jogo com o Palmeiras, há uma semana, o time passa por um momento de oscilação. Contudo, afirmou que sabe o que fazer para recuperar o nível das atuações rubro-negras.

“Durante o trabalho, há momentos de ascensão e queda na confiança. No entanto, tenho experiência em aprender com a adversidade, o que fortalece nosso trabalho. Devemos continuar trabalhando em silêncio, com maior qualificação e eficiência, transformando desempenho em resultado”, projetou.

Ao analisar especificamente o que ocorroeu no jogo, o técnico viu alguns méritos no time. Todavia, apontou o que viu de errados.

“Tivemos um bom início e boas jogadas de criação, mas faltou precisão nas finalizações de média distância ou nas oportunidades de Bruno Henrique. A eficácia do Botafogo, especialmente nas bolas paradas, foi determinante e trouxe um novo aspecto emocional ao jogo. No primeiro tempo, estávamos próximos de marcar, mas as bolas paradas também são cruciais”.

Por fim, o técnico criticou duramente o horário da partida: “O poder financeiro não pode fazer ter jogo às 11 horas no Rio, no Recife. Não dá. Assim inevitavelmente a saúde vai arrebentar. Desse modo, jogadores que dão audiência, como o Arrascaeta e o Pulgar, como aconteceu aqui, vão machucar”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.