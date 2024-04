São Paulo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro terá um Choque-Rei com ambas as equipes inegavelmente embaladas. Na noite desta segunda-feira (29), às 20h, as torcidas de São Paulo e Palmeiras tem bons motivos para esperar uma grande atuação das equipes. Ambas venceram jogos importantes pela Libertadores no meio da semana. Sendo assim, buscam confirmar a boa fase derrotando um rival da cidade.

Onde Assistir

O clássico terá transmissão ao vivo do Premiere, via pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Depois de duas derrotas consecutivas, o Tricolor conquistou seus primeiros três pontos ao vencer o Atlético-GO fora de casa. No momento, a equipe ocupa o 14º lugar na tabela do Brasileirão. O Verdão, atual bicampeão, tem um aproveitamento de 44% e está na 11ª posição com quatro pontos. O time de Abel Ferreira chega após um empate sem gols contra o Flamengo na última rodada.

Após a vitória sobre o Barcelona SC na Libertadores, em Guayaquil, Ferreira acabou se tornando dúvida para o confronto, devido a um desconforto no pé esquerdo. Luis Zubeldía, em resumo, tem quatro desfalques para o clássico: Wellington Rato, com lesão no tornozelo esquerdo, Rafinha, se recuperando de fratura na fíbula esquerda, além de Lucas e James Rodríguez, com lesões na coxa. Luiz Gustavo ainda está em fase de transição, enquanto Moreira é uma opção para o treinador.

Como chega o Palmeiras

Vindo de virada heroica contra o Independiente del Valle, também pela Libertadores, Abel Ferreira provavelmente fará algumas mudanças para o Choque-Rei. Zé Rafael é uma dúvida devido a um problema na lombar. Bruno Rodrigues e Dudu, em suma, estão em processo de recuperação de suas cirurgias. Por fim, o zagueiro Murilo, ausente no jogo durante a semana, deve retornar à equipe. Ademais, para poupar Raphael Veiga, o jovem Luis Guilherme pode ter sua chance.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldia

PALMEIRAS: Weverton; Murilo (Marcos Rocha), Luan e Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

