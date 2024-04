Internacional x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Internacional buscará, neste domingo (28/4), às 20h (de Brasília), mais um triunfo no Brasileirão. Em seus domínios, o Beira-Rio, recebe o Atlético-GO. Com seis pontos e a possibilidade de seguir no topo da tabela em caso de vitória, o Colorado é favorito diante do Dragão goiano, que perdeu seus jogos na competição. Dessa forma, com zero ponto, está na zona de rebaixamento. Este jogo tem a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 18h30, com 90 minuto de um pré-jogo com todas as informações sobre este duelo. A bola rola e Christiam Rafael estará na narração.