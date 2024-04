Com boa atuação na segunda etapa, Cruzeiro despacha o Vitória

O Cruzeiro derrotou o Vitória por 3 a 1, neste domingo (28), no Mineirão, em partida da quarta rodada do Brasileirão. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram para a Raposa, enquanto Lucas Silva (contra) descontou para o Leão.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos sete pontos e está em quinto lugar. No entanto, pode fazer contas pela liderança, afinal, o primeiro lugar é do Botafogo, com apenas dois pontos a mais. O Glorioso ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que tem sete e joga logo mais. A Raposa está atrás ainda do Atlético-MG (8) e do Bahia (7). Já o Vitória, por sua vez, é o 18º, com apenas um ponto, mas em três partidas.

Confira a tabela do Brasileirão

Aos 5, Arthur Gomes cruzou e deixou Matheus Pereira livre para marcar na pequena área, mas o meia isolou. Quatro minutos depois, Zé Ivaldo foi quem cruzou, agora para Rafa Silva. Este até girou bem, mas viu o goleiro Lucas Arcanjo fazer boa defesa, com reflexo.

O Cruzeiro manteve-se melhor na partida, mas sem empolgar. Matheus Pereira quase marcou um gol olímpico aos 20 e apareceu novamente em chute de fora da área. Aliás, falando em finalização de fora da área, Zé Ivaldo, duas vezes, e Romero, tentaram assim também. O Vitória teve algumas chegadas com Matheus Gonçalves, mas sem levar perigo. Aos 42, um lance curioso do Rubro-Negro: Alerrandro recebeu um cruzamento na área e tentou balançar as redes com a mão.

Chuva de gols no segundo tempo

No segundo tempo, Matheus Pereira trocou a má pontaria da primeira etapa por oportunismo e faro de gol. Aos 4, Romero tocou a bola para a área. A pelota desviou em Rafa Silva e sobrou para o camisa 10, que driblou o goleiro e abriu o placar. No entanto, dois minutos depois, o Vitória empatou: Osvaldo lançou na área, Lucas Silva tentou desviar, mas empurrou contra a própria rede.

O Cruzeiro não sentiu o golpe, afinal, aos 12, Barreal cruzou, e Rafa Silva desempatou, desviando de esquerda. A Raposa caiu um pouco de ritmo, é verdade, mas seguiu melhor na partida. Matheus Pereira apareceu novamente em chute de fora da área. Aliás, de fora da área, Arthur Gomes deu números finais ao embate, aos 30 minutos.

CRUZEIRO X VITÓRIA

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Matheus Pereira, aos 4’/2ºT (1-0), Lucas Silva (contra), aos 6’/2ºT (1-1), Rafa Silva, aos 12’/2ºT (2-1) e Arthur Gomes, aos 30’/2ºT (3-1)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital, aos 22’/2ºT) e Cifuentes (Barreal – Intervalo); Matheus Pereira, Rafa Silva (Rafael Elias, aos 36’/2ºT) e Arthur Gomes (João Pedro, aos 36’/2ºT) Técnico: Fernando Seabra

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi, aos 16’/2ºT) e Matheuzinho (Daniel Júnior, aos 38’/2ºT) ; Matheus Gonçalves (Jean Mota, aos 16’/2ºT ), Alerrandro (Léo Gamalho, aos 28’/2ºT) e Osvaldo (Janderson, aos 16’/2ºT) Técnico: Léo Condé

Árbitro: Fábio Augusto Sá (SE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ) e Nailton de Sousa Oliveira (CE)

VAR: José Claudio da Rocha Filho (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Zé Ivaldo

Cartão Vermelho: Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. 28/04/2024, às 16h (de Brasília)Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Matheus Pereira, aos 4’/2ºT (1-0), Lucas Silva (contra), aos 6’/2ºT (1-1), Rafa Silva, aos 12’/2ºT (2-1) e Arthur Gomes, aos 30’/2ºT (3-1)Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital, aos 22’/2ºT) e Cifuentes (Barreal – Intervalo); Matheus Pereira, Rafa Silva (Rafael Elias, aos 36’/2ºT) e Arthur Gomes (João Pedro, aos 36’/2ºT)Fernando SeabraLucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi, aos 16’/2ºT) e Matheuzinho (Daniel Júnior, aos 38’/2ºT) ; Matheus Gonçalves (Jean Mota, aos 16’/2ºT ), Alerrandro (Léo Gamalho, aos 28’/2ºT) e Osvaldo (Janderson, aos 16’/2ºT)Léo CondéFábio Augusto Sá (SE)Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ) e Nailton de Sousa Oliveira (CE)José Claudio da Rocha Filho (Fifa-SP)Zé Ivaldo