Bruno Henrique vê influência de Textor em resultado no clássico

Após a derrota de 2 a 0 do Flamengo para o Botafogo, o atacante Bruno Henrique comentou que viu interferência de John Textor, dono do Alvinegro, no desempenho da arbitragem. Vale lembrar que o empresário norte-americano reclama há meses de erros que teriam prejudicado o time dele.

Dentro de campo, o segundo gol do Botafogo sobre o Flamengo gerou críticas de Bruno Henrique. O camisa 27 afirmou que Fabrício Bruno sofreu falta na origem do lance. Inclusive, o defensor rubro-negro também reclamou de infração no lance, que aconteceu aos 48 do segundo tempo, quando o Fla já perdia por 1 a 0.

Situação na tabela