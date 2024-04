Sporting arranca empate com o Porto na reta final. Sensacional!

Neste domingo (28), Porto e Sporting ficaram no 2 a 2, no Estádio do Dragão, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Evanilson e Pepê marcaram para os donos da casa e Viktor Gyökeres foi o responsável por fazer os gols do time da capital. A partida foi bastante movimentada e muitas outras oportunidades surgiram ao longo dos 90 minutos.

Com o empate, o Sporting vai a 81 pontos, contra 76 do Benfica e pode ser campeão na próxima rodada. Já os Dragões se firmaram na terceira colocação com 63 pontos. O Porto volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Chaves, fora de casa. No mesmo dia, o Sporting recebe o Portimonense no Estádio José Alvalade.

Porto abre vantagem primeiro tempo

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio entre as duas equipes. Porém, logo aos oito minutos, Evanilson abriu o placar após receber um lindo passe de Pepê na entrada da pequena área. Ainda assim, o Sporting não se intimidou e teve algumas oportunidades de igualar o placar. Entretanto, aos 41, Pepê acertou um bonito chute e aumentou a vantagem do Porto ainda na primeira etapa.

Veja aqui a tabela do Campeonato Português

Sporting reage nos minutos finais

Na segunda etapa, o Sporting se lançou ao ataque em busca de ao menos um gol, mas esbarrou no sólido sistema defensivo do Porto. Com o resultado ao seu favor, a equipe comandada por Sérgio Conceição buscou controlar o jogo com posse de bola e toques precisos para gastar o tempo do relógio. Porém, num intervalo de apenas um minuto, Viktor Gyokeres marcou dois gols e arrancou o empate aos 88 minutos numa partida que já aparentava estar perdida.

