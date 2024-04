Flamengo x Santos (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

As meninas do Flamengo vão enfrentar as garotas do Santos, no estádio Luso Brasileiro, às 15h (de Brasília), nesta segunda-feira. As Malvadonas se encontram na zona de rebaixamento, no 13º lugar, com 13 pontos. Já, as Sereias da Vila estão na décima posição, com sete pontos. Apesar de não estarem nas melhores colocações do torneio, ambas as equipes vivem bom momento e tentam alcançar a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV pela TV fechada.

Como chega o Flamengo

As meninas do time da Gávea estão em uma sequência de três jogos invictas, com uma vitória e dois empates com Bragantino e Internacional. Assim, entendem que um resultado positivo sobre o Santos é a oportunidade ideal para deixar a zona do descenso.

Apesar de ter na teoria ter uma vantagem de atuar como mandante, o Flamengo ainda não venceu no torneio nesta condição. Isso porque em três duelos no Luso Brasileiro conquistou um empate e duas derrotas. O embate será especial para a veterana atacante Cristiane que assinou com o Rubro-Negro neste ano. A propósito, ela deixou exatamente o Peixe, onde atuou por quatro anos (2020 até 2023). As baixas da equipe são a defensora Sorriso e a meio-campista Thaisa, ambas que se recuperam de lesões no joelho.

Como chega o Santos

As Sereias da Vila têm até aqui campanha superior no Brasileiro Feminino. Afinal, contam com dois triunfos, um empate e três derrotas. O aproveitamento do Peixe como visitante é positivo, já que seus dois resultados positivos foram neste cenário. O embate deve marcar a estreia do técnico Gláucio Carvalho, que teve seu nome registrado no BID da CBF. Aliás, esta será sua segunda passagem pelo Santos, onde já trabalhou como auxiliar e preparador físico. Ele chega ao Alvinegro Praiano para substituir Bruno Vinicius.

FLAMENGO X SANTOS

7ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 29/4/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Gabi Barbieri, Monalisa Belém, Thaís Regina e Day Silva; Gisseli, Jucinara Paz, Djeni e Duda Francelino; Crivelari, Darlene Reguera e Cristiane. Técnico: Mauricio Salgado.

Santos: Olivia McDaniel; Lívia Mathias, Camila, Jana, e Aldana Narváez; Dani Silva, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos e Ketlen; Thaisinha e Carol Baiana. Técnico: Gláucio Carvalho.

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro (CE)

Auxiliares: Thayse Marques Fonseca e Naiara Mendes Tavares

