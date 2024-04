Bragantino empata com o Fortaleza, e liderança isolada do BR-24 é do Botafogo

O Red Bull Bragantino buscou o empate com o Fortaleza por 1 a 1 e se manteve invicto nesta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o resultado deste domingo (28), no Castelão, custou a liderança isolada ao time do interior paulista. O Botafogo, agora, é o ponteiro da competição ao fim da quarta rodada do torneio nacional.

O Massa Bruta tem oito pontos e, assim, ocupa a terceira posição do BR-24. O Glorioso soma nove e está perto de consolidar a ponta nesta rodada. Só aguarda o Internacional. O Fortaleza tem cinco e ocupa a 11ª posição. Porém, tem uma rodada a menos.

Equilíbrio e placar justo

O Fortaleza não tomou conhecimento de um destemido Bragantino e saiu na frente. Logo no início, quando o adversário ameaçava ter mais posse de bola, o Leão saiu na frente. Andrade, com um petardo de fora da área, estufou o barbante de Cleiton. Mais tarde, porém, foi a vez de o Massa Bruta quebrar o ritmo dos anfitriões. Assim, Mendes desviou para Sasha mergulhar e deixar tudo igual. Um resultado justo para a alternância de armas que os adversários apresentaram na primeira parte do espetáculo.

Cleiton salva o Bragantino

O jogo recomeçou em ritmo lento. O Fortaleza parecia ter entregue todas as suas energias na grande vitória sobre o Boca Juniors, na semana passada. Ainda assim, o time tentou pressionar e levou. Cleiton, goleiro do Bragantino, teve que trabalhar em chutes de Hércules e Pedro Augusto. Já o Massa Bruta, pouco objetivo, em determinado momento da partida, parecia satisfeito com o empate.

FORTALEZA 1×1 RB BRAGANTINO

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gols: Andrade, 8’/1ºT (0-1); Eduardo Sasha, 39’/1ºT (1-1)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Pacheco, 13’/2ºT); Lucas Sasha (Hércules, 24’/2ºT), Pedro Augusto e Andrade (Machuca, 24’/2ºT); Marinho (Pikachu, 34’/2ºT), Kaizer e Breno Lopes (Moisés, 12’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Pedro Henrique, Candido e Capixaba (Eduardo Santos, Intervalo); Jadson (Lincon, 18’/2ºT), Ramires (Cunha, 30’/2ºT), Gustavinho e Mosquera; Eduardo Sasha (Borbas, 31’/2ºT) e Vitinho (Laquitana, 30’/2ºT. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

Cartão Amarelo: Pedro Augusto (FOR); Capixaba (RBB)

Cartão Vermelho:

