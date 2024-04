Venda da SAF do Cruzeiro deve ser assinada nesta segunda-feira: veja valores

Nesta segunda-feira (29), a negociação para a venda da SAF do Cruzeiro entre Ronaldo e Pedro Lourenço deve chegar à etapa final. O ex-jogador está no Brasil e deve voltar à Europa até a próxima quarta-feira (1). O valor total da transação gira em torno de R$ 600 milhões por 90% das ações. A associação seguirá com 10% de ações da SAF.

De acordo com a “Rádio Itatiaia”, os R$ 100 milhões aportados por Pedro Lourenço na SAF, em março do ano passado, serão transformados em 20% de ações. Pelos outros 70% das ações que eram controladas por Ronaldo, Pedrinho pagará R$ 150 milhões ainda neste ano e mais R$ 350 milhões em até dez anos. O valor fica com o ex-jogador. Em paralelo, o dono da empresa varejista Supermercados BH assumirá as responsabilidades fiscais e dívidas do Cruzeiro.

Além do investimento na SAF, Pedro Lourenço terá a obrigação de assumir todas as responsabilidades da Tara Sports (empresa de Ronaldo) no contrato inicial. O Fenômeno e dirigentes da Raposa assinaram a papelada em 2022.

Estarão sob a responsabilidade do novo sócio majoritário, por exemplo, o pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas no regime de recuperação judicial. Além disso, o novo dono também vai arcar com pagamento da dívida tributária; pagamento de dívidas relacionadas à prática esportiva (FIFA e CNRD). Ele será o responsável pelo controle das Tocas da Raposa I e II.

