Paulo Autuori anuncia saída do Cruzeiro em meio à venda da SAF

Logo após a partida contra o Vitória, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o diretor técnico Paulo Autuori anunciou a saída do Cruzeiro em meio à venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço, acordada desde o último sábado (27).

“Lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto. Lembram disso? Gostaria de repetir neste momento. Por lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto, eu terminei meu vínculo com o Cruzeiro neste momento. Comuniquei aos jogadores, ao corpo técnico e aos dirigentes. Agradeço pela convivência, o respeito e isso que é o bonito da vida”, disse Autuori, em pronunciamento no Mineirão.

Através das redes sociais, o Cruzeiro confirmou a saída do diretor e agradeceu os serviços prestados por Autuori.

“Paulo Autuori comunicou ao clube a decisão de deixar o cargo de diretor técnico do Cruzeiro. Agradecemos todo o profissionalismo e entrega ao Cruzeiro, que foram fundamentais para a instituição desde o momento de sua chegada. Desejamos sucesso na sequencia de sua trajetória no futebol”.

Com o resultado positivo diante dop Vitória (3 a 1), o Cruzeiro chegou aos sete pontos e está em quinto lugar. No entanto, pode fazer contas pela liderança, afinal, o primeiro lugar é do Botafogo, com apenas dois pontos a mais.

A Raposa está atrás ainda do Atlético-MG (8) e do Bahia (7). Já o Vitória, por sua vez, é o 18º, com apenas um ponto, mas em três partidas.

