Virgil van Dijk pode trocar o Liverpool por novo clube

Virgil van Dijk é ídolo do Liverpool e pode mudar de clube - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images)

O zagueiro Virgil van Dijk é um dos pilares do Liverpool e a sua passagem em Anfield pode chegar ao fim na próxima janela de transferências do futebol europeu.

Embora tenha contrato até junho de 2025 com os Reds, o Borussia Dortmund manifestou o interesse de contrata-lo. O entendimento do clube é que, devido a saída de Jurgen Klopp, o elenco do Liverpool vai passar por renovação e Virgil van Dijk pode ser seduzido a respirar novos ares.

Sendo assim, a expectativa é que o período curto de contrato e a mudança no corpo técnico também ajude a reduzir o preço da compra.

Renovação

De acordo com as informações do site Fichajes, Virgil van Dijk está na lista do técnico Arne Slot para continuar no elenco e renovar o contrato.

Apesar de não viver seus tempos de glória dentro de campo, o comandante acredita que seu compatriota tem totais condições de entregar um futebol de nível satisfatório.

Publicamente, Virgil van Dijk prefere não dar muito assunto aos jornalistas e garante que está focado em ajudar os Reds até o fim do vinculo.

Diretoria dos Reds

A diretoria do Liverpool já prometeu a Arne Slot, que mesmo após a saída de Jurgen Klopp, vai trabalhar para manter a base do time. A ideia é que o treinador possa reformular de forma gradativa e não tenha riscos no início de trabalho.

Carreira de Virgil van Dijk

Revelado pelo FC Groningen, da Holanda e jogou no Celtic, da Escócia e Southampton. Van Dijk está no Liverpool desde 2018.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.