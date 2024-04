Palmeiras Pay registra quase 60% de mulheres. Confira dados!

Plataforma que reúne produtos do clube em um banco digital há pouco mais de um ano, a Palmeiras Pay registra 585 mil contas abertas das quais 345 mil são mulheres. Ou seja, o público feminino do Verdão aparece com 59% dos inscritos no programa do clube.

As faixas etárias predominantes do programa, entre as mulheres palmeirenses, são de 35 a 44 anos (24%) e de 25 a 34 (22%).

O Palmeiras, aliás, tem a terceira maior torcida entre as mulheres, segundo pesquisa realizada por O Globo e Ipec, em 2022. Somente Flamengo e Corinthians superam o Verdão neste recorte. Além disso, é o único clube das Séries A e B presidido por uma mulher: a empresária Leila Pereira.

Mais sobre a Palmeiras Pay

Entre royalties e ativações com parceiros, a Palmeiras Pay rendeu mais de R$ 13 milhões de arrecadação. Os cartões movimentaram, no primeiro ano, mais de R$ 500 milhões em compras no Brasil e exterior, com o acréscimo de R$ 500 mil na aquisição de seguros, segundo números do próprio clube.

A meta do clube, agora, é se aproximar de 1 milhão de contas ao longo de 2024. Para alcançar esta façanha, o Alviverde oferece sorteios de prêmios aos inscritos.

