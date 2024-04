Nova SAF do Cruzeiro busca Alexandre Mattos e Vanderlei Luxemburgo

O Cruzeiro vive as últimas horas com Ronaldo Fenômeno como gestor da SAF. Embora seja reconhecido a importância do ex-jogador na vida do clube, que chegou em 2022, quando a Raposa estava para fechar as portas, também é perceptível seus erros. No entanto, o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, será oficializado nesta segunda-feira (29), como novo proprietário das ações. E ele quer chegar com mudanças nos bastidores.

A principal delas é a contratação de Alexandre Mattos. Pedrinho admira bastante Mattos e mantém com o cartola relação de proximidade. Ao confirmar, no fim de semana a compra do clube, o empresário já fez contato com o América-MG e com o diretor de futebol.

Aliás, Mattos vai aceitar o convite do Cruzeiro. Ele está no América há menos de um mês, no entanto, ir para a Raposa agora é a oportunidade de voltar a crescer no mercado. Além disso, não há qualquer multa para ele encerrar seu vínculo com o Coelho neste momento.

Outro nome que agrada Pedrinho BH é a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Eles são amigos de longa data, e Pedro Lourenço vai buscar o treinador para ser diretor técnico – cargo aberto com a saída de Paulo Autuori no domingo (28). Luxa está desempregado desde a saída do Corinthians, no ano passado.

O “Pofexô” teve três passagens pelo Cruzeiro: em 2003, em um ano mágico, mas também em 2015, de maneira bem discreta, e em 2021, quando viveu um período melancólico com a Raposa, na Série B, lutando para não cair.

Quem fica no Cruzeiro

Embora o atual trabalho do Cruzeiro seja bastante questionado, há quem se salve. Pelo menos, com Pedrinho, o CEO Gabriel Lima é avaliado de forma positiva. Pedro Lourenço deseja sua permanência. Este tema será debatido ao longo dos próximos dias.

