Sonho do Fluminense, Thiago Silva anuncia saída do Chelsea ao fim da temporada

Um dos grandes sonhos do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva não fará mais parte do elenco do Chelsea, da Inglaterra, a partir de julho. Afinal, o defensor brasileiro se despediu do clube inglês por meio de um vídeo, divulgado na manhã desta segunda-feira (29). Em determinados momentos do vídeo, o jogador afirma que pretende voltar aos Blues no futuro para exercer outra função.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais, que foi a Champions e, consequentemente, o Mundial de Clubes. Despedidas são para aqueles que vão e não voltam. E eu pretendo voltar um dia”, disse o brasileiro.

Vale lembrar que o zagueiro tem contrato com o Chelsea até o fim de junho deste ano. Sendo assim, ele ficará livre no mercado, aos 39 anos, e é um dos sonhos do Fluminense para a sequência da temporada. Recentemente, o presidente Mário Bittencourt teceu muitos elogios ao atleta e disse que iria aguardar a resolução do caso para avançar nas conversas.

Thiago Silva soma 34 jogos pelo time inglês nesta temporada, sendo 30 vezes titular, e marcou quatro gols. O defensor conquistou com a camisa do Chelsea uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes pelo clube, Na atual temporada, soma 32 partidas e marcou quatro gols.

Sonho antigo

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela, aliás, comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”. No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

